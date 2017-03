"Mentalement prête à être violée": Kim Kardashian raconte en détail son braquage à Paris

Cet épisode de L'incroyable famille Kardashian était très attendu par les fans: diffusé dimanche 19 dans la soirée sur la chaîne E! Entertainment la star Kim Kardashian y racontait en détail son braquage survenu en octobre dernier à Paris lors de la fashion week.

Durant cette semaine de la mode, la femme du rappeur Kanye West résidait dans un hôtel particulier lorsque cinq braqueurs armés avaient fait irruption dans son appartement, l'avaient ligotée et avaient volé des bijoux, un butin d'une valeur totale de neuf millions d'euros.

La jeune femme, maman de deux enfants a, à la suite de cet épisode traumatisant, quitté les réseaux sociaux pour un temps et ne s'était que peu exprimée sur l'événement.

Ce soir là son garde du corps était avec sa soeur, Kourtney à une fête. Kim Kardashian était donc seule chez elle au moment de l'agression.

A Khloe et Kourtney, Kim a raconté les détails de cette nuit où elle avait été surprise alors qu'elle était vêtue d'une simple robe de nuit.

"Il a attrapé mes jambes, et j'étais nue dessous. Il m'a rapproché vers lui, sur le bors du lit et je me suis dis +ok, ils vont me violer, c'est sûr+. J'étais mentalement prête à ça... Et ils n'ont finalement rien fait." a raconté la star, prostrée sur un canapé et entourée de ses soeurs.

"Il a scotché mes jambes et a pointé son arme sur moi. Et j'étais persuadée qu'il allait me tirer dans la tête. J'ai juste prié pour que Kourtney ait une vie normale après avoir vu mon corps sans vie sur ce lit... J'étais vraiment persuadée que je n'allais pas m'en sortir".

Ce jour-là, son mari Kanye West avait subitement annulé un concert alors qu'il était sur scène dès qu'il avait appris la nouvelle. Le couple avait aussi décidé de renvoyer Pascal Duvier, le garde du corps qu'il employaient depuis 2012.

Au début du mois de janvier, dix personnes ont été arrêtées pour ce braquage en France, neuf suspects ont directement été placés en détention provisoire. Pourtant, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé les bijoux de la star, parmi lesquels se trouvait la bague de fiançailles de Kim Kardashian.

Après la diffusion de l'épisode, Kim K a tenu à remercier la police française pour son "incroyable et dur travail".