Kim Kardashian et Kanye West attendent leur troisième enfant pour début 2018: découvrez le sexe du bébé

Heureux événement à venir. Kim Kardashian et Kanye West vont bientôt agrandir leur famille. Les deux célébrités, qui ont fait appel à une mère porteuse pour avoir un troisième enfant, devraient accueillir ce nouveau bébé début 2018 selon le site people américain TMZ. Leur fille aînée North, 4 ans, et le petit Saint, bientôt deux ans, vont avoir une petite sœur.

C'est une source proche du couple qui a révélé le sexe du bébé. Et ce n'est pas une si bonne nouvelle pour le petit garçon de "Kim K" puisque la bimbo a récemment révélé que sa grande sœur North ne l'aimait pas trop. Si le "girl power" l'emporte, Saint pourrait se retrouver encore plus isolé dans cette fratrie. Et reproduire le schéma de son oncle, Rob Kardashian, longtemps mis à l'écart par le clan Kardashian/Jenner, notamment à cause de son mal-être et d'un état dépressif chronique causés par son surpoids (ce qui l'avait d'ailleurs empêché d'assister au mariage de sa sœur avec Kanye West). Heureusement pour Rob, l'arrivée de sa petite fille Dream a resserré les liens familiaux.

Si Kim Kardashian a dû faire appel à une mère porteuse, c'est parce qu'elle aurait mis sa vie en danger avec une nouvelle grossesse. La jeune femme souffre en effet d'une anomalie placentaire rare, la placenta accreta, due à un utérus cicatriciel.

La mère porteuse, rémunérée environ 40.000 euros, doit suivre des consignes strictes mais nécessaires aux yeux du célèbre couple pour que le bébé soit en bonne santé. Les termes du contrat stipulent en effet qu'elle ne peut ni fumer, ni boire, ni consommer de drogues durant toute la durée de la grossesse. Elle se serait aussi engagée à limiter ses activités sexuelles à partir d'un mois avant le début de la procédure de procréation.

Elle doit également faire attention à sa consommation de caféine, ne pas manger de poisson cru et ne surtout pas changer de litière pour chats.