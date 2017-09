Kim Kardashian pose nue et enflamme à nouveau Instagram (photos)

Complètement nue dans un arbre: voilà comment Kim Kardashian a été mise en scène par les deux photographes de mode Mert et Marcus. Une pose un peu saugrenue qui n'est pas sans rappeler les autres coups d'éclats de la bimbo de 36 ans. Le cliché, issu d'un livre célébrant les 20 ans de collaboration de Mert et Marcus, a été publié ce mercredi 6 sur Instagram.

En moins de dix heures, le message a engendré plus d'un million de "likes" et des milliers de commentaires. Hissée sur un arbre, "Kim K" est entièrement dévêtue mais tout de même chaussée de rangers. Ses courbes généreuses offertes à ses admirateurs ont une nouvelle fois fait sensation tandis qu'un effet d'ombre cachait son intimité.

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 5 Sept. 2017 à 15h03 PDT

Pour dissimuler ses tétons (cette partie du corps féminin n'est pas acceptée sur les publications Instagram), deux étoiles noires ont été ajoutées par les photographes.

A chaque photo suggestive Kim Kardashian "casse l'Internet" et créé l'événement. Une communication bien orchestrée qui ne fait pas pour autant oublier les hauts et les bas de sa vie familiale, qui fait d'ailleurs l'objet d'une téléréalité aux Etats-Unis.

En effet Caitlyn Jenner, son ancien beau-père, lui a lancé un appel un peu désespéré mardi 5. La transsexuelle de 67 ans est brouillée avec son ex belle-famille depuis la sortie de son autobiographie The Secrets of my life. Kris Jenner et ses filles Khloé et Kim ont très mal pris certaines révélations "mensongères" issues de l'ouvrage.

Dans l'émission Good Morning Britain, Caitlyn Jenner a expliqué ne plus avoir de nouvelles des trois femmes. Plus précisément interrogée sur la compagne de Kanye West, elle a expliqué: "C'est malheureux, car Kim était la première personne vers qui je me suis tournée pour parler de mon problème. (...) C'est une grande perte de ne plus l'avoir dans ma vie. C'est triste. J'aime tous mes enfants. Je les ai élevés. J'ai passé vingt ans, presque vingt-cinq ans de ma vie avec ces enfants".