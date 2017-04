"Koh-Lanta": éliminé, Franck tacle les "fainéants" et en appelle à l'émission pour retrouver sa fille (VIDEO)

L’émission de Koh-Lanta diffusée vendredi 31 mars a vu l’élimination de Franck, truculent candidat de l'équipe rouge dont le départ ne s'est pas fait sans quelques règlements de comptes et des déclarations amères. En revanche, le quinquagénaire peut se consoler car l'émission lui a permis de renouer le contact avec sa fille qu'il n'avait presque pas vue en 18 ans.

"Ça m’a vraiment fait chier. Je commençais seulement à rentrer dans l’aventure, donc je suis vraiment déçu", n'a pas hésité a lancé le candidat malheureux dans une interview à MyTF1. Déjà en quittant l'aventure, il n'avait pas hésité à égratigner plusieurs de ses anciens coéquipiers.

"Très chers aventuriers, bon courage à vous. Et pour les fainéants, réveillez-vous. Bastien, Clémentine". Un comportement qu'il a continué de critiquer par la suite, taclant ceux qui sont "fatigués de naissance" et "les jeunes d’aujourd’hui, (qui) ne savent rien faire à part jouer sur leur téléphone".

Un peu d'amertume donc pour Franck, mais aussi une nouvelle plus positive. Dans un entretien à Gala, il a expliqué que l'émission lui a permis de renouer le contact avec sa fille, Laura. "Je l’ai perdue de vue depuis qu’elle a trois ans, lorsque j’ai divorcé et qu'elle a suivi sa mère. Elle en a 21 aujourd’hui et je ne l’ai vue que quatre fois en vingt ans. Maintenant je suis comblé parce qu’elle est entrée en contact avec moi grâce à l’émission. C’est la meilleure des nouvelles", s'est-il réjoui.

Si l'émission a permis ce rapprochement, Franck souhaiterais qu'elle aille un peu plus loin. En effet, il explique être financièrement dans l'impossibilité de rejoindre sa fille qui "habite à 700 bornes", et n'a pas non plus les moyens de venir le voir. "Je pense que l’émission pourrait faciliter nos retrouvailles, même si c’est devant des millions de téléspectateurs, je m’en fiche", explique-t-il.

(Voir ci-dessous le portrait de Franck dans Koh-Lanta):