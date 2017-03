"Koh-Lanta": l'émission utilise des doublures pour certaines épreuves

C'est l'une des émissions majeures de TF1, et c'est une véritable petite bombe que lâche le magazine Télé-Loisirs pour sa prochaine Une du 1er avril. Et il n'est pas sûr que ce soit une plaisanterie. Parmi les "23 révélations surprenantes" que promet le magazine sur Koh-Lanta, le jeu de survie et d'aventure de la chaîne, l'une risque de semer la consternation: l'utilisation de doublures pour certaines épreuves physiques.

Explications: ce sont bel et bien les candidats sélectionnés qui s'affrontent lors des différentes épreuves. Celles-ci sont classées en deux catégories: "confort" (permettant aux vainqueurs d'acquérir quelques avantages améliorant le séjour) ou "d'immunité" (permettant d'éviter une élimination lors du vote à la fin de l'émission). Or, à l'issue de certaines épreuves, la production est parfois amenée à retourner certaines scènes de l'épreuve en utilisant des doublures. La raison? Améliorer la visibilité pour le spectateur, l'épreuve "réelle" avec le candidat n'ayant pas été assez lisible pour le montage final de l'émission.

Télé-Loisirs explique que la production inspecte le sac que chacun des candidats va emmener avec lui pour cette grande aventure sur une terre inhospitalière. Elle se fournit alors en vêtements similaires à ceux des aventuriers sur le départ pour constituer une garde robe qui habillera les doublures. Ces dernières sont alors recrutées sur place en général, que ce soit des locaux ou des vacanciers, Koh-Lanta se tournant fréquemment vers des pays touristiques (Cambodge, Thaïlande, Indonésie…)

Quand un nouveau plan est nécessaire, le figurant est alors habillé comme le candidat dont il joue le rôle, et le tournage des nouvelles images est effectué par un drone. L'éloignement de la prise de vue, le mélange de ces plans lointains et des plans rapprochés du vrai candidat, rendent le tout homogène et le téléspectateur ne voit pas la différence.

Une pratique qui, a priori, ne remet pas en cause la probité du jeu, les figurants n'intervenant qu'après l'épreuve. Mais une révélation qui rappelle surtout que la fluidité narrative de Koh-Lanta ne se fait pas sans quelques "arrangements" avec la stricte réalité.