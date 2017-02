Koh-Lanta fait son retour le 10 mars, une troisième équipe fait son apparition

Il va y a voir du sport. Pour le plus grand plaisir des aventuriers et des téléspectateurs, la nouvelle saison de Koh-Lanta débutera le 10 mars prochain sur TF1. Une édition qui se déroulera au Cambodge et réunira 18 candidats (neuf hommes et neuf femmes de 21 à 50 ans), seuls face à la nature. Comme le veulent les règles du jeu, ces robinsons en herbe devront se débrouiller par eux-mêmes et réussir des épreuves physiques pour ne pas risquer l'élimination. L'objectif: décrocher la victoire et la belle somme de 100.000 euros.

Mais cette année, les règles ont un peu changé. Pour la première fois, ce ne sont pas deux mais trois équipes qui s'affronteront (les rouges, les jaunes et les bleus) ce qui risque de compliquer les stratégies. Une nouveauté qui devrait "apporter du piment à la compétition et surprendre les aventuriers", a déclaré l'animateur Denis Brogniart qui a, au passage, donné quelques précisions sur cette nouvelle règle: "les téléspectateurs seront tenus en haleine durant les épreuves d’immunité où deux équipes seront désormais exemptées de conseil d’élimination en cas de victoire. Ainsi, l’objectif sera tout autre: dorénavant, il ne s’agira plus essentiellement de décrocher la première place aux épreuves, mais surtout de tout faire pour éviter d’arriver dernier".

Baptisée "L'île au trésor", la précédente édition s'était achevée le 9 décembre dernier et avait été remportée par Benoît, en finale face à sa petite amie Jesta. En moyenne, la dernière saison a rassemblé 5,7 millions de téléspectateurs à chaque épisode.