Koh-Lanta: Frédéric est le gagnant de l'édition 2017 au Cambodge face à Clémentine (photo)

Un dernier conseil sous haute tension, des épreuves finales serrées et, au bout, une victoire finalement assez nette. C'est Frédéric qui remporte l'édition 2017 de Koh-Lanta, le jeu d'aventure et de survie de TF1. La dernière émission de vendredi 16 a pourtant mis en valeur Clémentine, mais elle n'a pas réussi à remporter la victoire dans les urnes.

Dans un premier temps, les derniers candidats se sont prêtés à une épreuve d'orientation où le but était de retrouver un poignard caché. Et pour ce challenge, c'est Clémentine qui s'en est le mieux sortid bouclant l'épreuve en 47 minutes face à un Frédéric plus lent et peu performant qui mettra… 4h30 à remplir l'objectif. Mais l'une des candidates, Mathilde, ne trouvera jamais le fameux poignard et sera éliminée.

Défi suivant, la simple mais redoutable épreuve des poteaux. Les trois finalistes qui ont passé le filtre de la course d'orientation, Frédéric, Clémentine et Vincent. C'est Frédéric qui tombe à l'eau en premier après 2h30 de combat. Et c'est la légère Clémentine qui tiendra le plus longtemps debout sur la fine poutre de bois. Sa victoire, outre une qualification pour le grand vote final lui donne le droit de choisir le candidat à qui elle se mesurera lors du dernier conseil. Elle choisit Frédéric. Pensait-elle qu'elle réunirait plus de suffrages face à ce candidat plutôt que face à Vincent? Mal lui en a pris.

Fréquemment victimes des critiques des autres concurrents et des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, elle n'a pas réussi à retourner les cœurs malgré ses belles performances dans cette finale. La majorité des bulletins désigneront Frédéric qui empoche la somme de 100.000 euros. Le lauréat de cette édition qui se déroulait au Cambodge à d'ores et déjà annoncé qu'il reverserait une partie de la cagnotte à l'association Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose.