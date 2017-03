"Koh-Lanta": la prod donne "une boîte de dix préservatifs" par équipe selon Denis Brogniart (VIDEO)

L'émission aventurière Koh Lanta a fait son grand retour vendredi 10 sur TF1. Un retour couronné de succès pour cette nouvelle formule à trois équipes avec plus de 6 millions de téléspectateurs scotchés devant leur écran. Invité mardi 14 sur le plateau de C à vous sur France 5 pour justement faire la promotion de cette nouvelle saison, l'animateur Denis Brogniart a répondu à plusieurs questions que tous les fans se posent depuis des années. Attention, quelques mythes vont être brisés dans les lignes qui vont suivre.

La journaliste Anne-Sophie Lapix a demandé des précisions sur la vie sexuelle des candidats et notamment s'ils avaient des préservatifs à disposition. Denis Brogniart a répondu par l'affirmative dans l'hilarité générale: "une boite de 10 par équipe". Mais il a aussi avoué que tous n'étaient pas utilisés étant donné les piètres conditions d'hygiène dans lesquelles les candidats se trouvent sur leur île déserte. "Est-ce que vous vous imaginez affamée et sale, est-ce que vous pensez que votre libido serait au max?" Les histoires d'amour, entre Jesta et Benoît la saison dernière par exemple, se concrétisent donc visiblement après. Surtout que l'animateur de TF1 a aussi expliqué qu'aucun kit d'épilation n'était fourni aux femmes.

Quand est-il alors des envies pressantes lors des épreuves comme les poteaux ou le cochon pendu? Là aussi, Denis Brogniart a eu quelques révélations à faire. "Quand vous avez une envie pressante et que vous êtes sur les poteaux et que vous jouez pour 100 000 euros, eh ben, votre envie pressante vous la faites sur place" a-t-il expliqué, avant de raconter une anecdote qui a beaucoup fait rire Anne-Sophie Lapix et l'actrice Audrey Fleurot -également invitée pour parler de sa nouvelle série Les Témoins-, mais sans doute beaucoup moins la personne qui l'a vécue. "Une année nous avons un candidat qui effectivement… Alors ce n’était pas sur les poteaux, mais c’était sur l’épreuve du cochon pendu vous savez…" On vous laisse imaginer la suite.

(Voir ci-dessous des extraits de l'émission C à Vous de mardi 14)