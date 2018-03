"Koh-Lanta, le combat des héros": que réserve cette nouvelle saison?

Les férus d'aventure vont être contents. L'émission Koh-Lanta revient ce vendredi 16 au soir sur TF1 avec une nouvelle saison qui réserve aux téléspectateurs de nombreuses surprises. Au total, 18 aventuriers issus de onze saisons vont se retrouver sur les îles Fidji et se confronter lors du Combat des héros.

"Ils ont tous un point commun: la soif de revanche et l’envie de gagner! Suite à des péripéties, ces compétiteurs n’ont pas pu prouver leurs capacités. D’un côté, il y a ceux qui ont été éliminés trop tôt alors qu’ils avaient un énorme potentiel. Pour d’autres, l’aventure s’est achevée lors du rendez-vous des Ambassadeurs (où deux aventuriers doivent se mettre d'accord sur un candidat à éliminer, NDLR)", a expliqué le présentateur Denis Brogniart lors d'une interview accordée à TF1.

Et la grande nouveauté de cette année, c'est l'île de l'exil. Concrètement, l'aventurier qui sera éliminé au conseil aura une deuxième chance et devra affronter en duel l'éliminé suivant. "Dans une saison classique, un aventurier éliminé rentre chez lui. Ici, il se retrouve sur une plage, seul. L’éliminé suivant le rejoint et un duel les départage, permettant au gagnant de rester sur l’île de l’exil. Six duels vont se succéder, jusqu’à la réunification: le gagnant du dernier duel revient dans l’aventure", a ajouté le présentateur.

Cette année, l'aventure sera également plus exigeante. En effet, comme les aventuriers font partie des meilleurs, ils vont relever des défis encore plus difficiles que ceux des saisons "classiques". Pour commencer, ils n'auront pas un grain de riz du premier au dernier jour. Ensuite, les épreuves seront revisitées dans une version plus complexe et les abandons médicaux ne seront pas remplacés.