Koh-Lanta: Mathilde et Bastien officialisent leur vie amoureuse (photo)

Après la compétition, l'aventure réunie. Mathilde, de l'équipe bleue de la saison 17 de Koh-Lanta et Bastien, de l'équipe rouge, ont officialisé leur relation amoureuse dimanche 11 via le compte instagram de cette dernière. Les deux tourtereaux, qui ne s'était pourtant pas vu pendant le jeu ont eu le coup de foudre une fois revenu en France."Tout s’est fait après le tournage. J’ai découvert Bastien en dehors du jeu car on n’a jamais été dans la même équipe, surtout qu’il s’est blessé avant la réuni­fi­ca­tion. On n’a vraiment rien partagé en termes d'aven­ture, mais après, une fois en France, nous nous sommes vus avec tous les autres candidats et notre histoire d’amour a démarré comme ça, de manière assez classique. On se voit, on se parle, on se découvre, on se plait et voilà, tout s’est fait natu­rel­le­ment" , a-t-elle dévoilé dans les colonnes de Gala.

Plus 900 kilomètres séparent le couple. Alors que Mathilde vit à Angers, Bastien, lui, vit à Marseille. Mais l'aventurier ayant vendu sa pizzeria et Mathilde ayant pris une année sabbatique, les deux joueurs de Koh-Lanta vont pouvoir se retrouver quelques temps. Ils pensent même à se rapprocher définitivement."Soit c'est lui qui vient à Angers, soit je vais à Marseille. J'ai entamé mon cursus à Angers, mais j'espère pouvoir le poursuivre dans le sud de la France, à l'université d'Aix-en-Provence. Ce déplacement me permettra de me rapprocher de mon amoureux, Bastien, et de changer d'air" , a expliqué la finaliste à Télé Loisirs.

Après sa folle aventure dans l'émission, Mathilde s'est redécouverte," je me suis trouvée réfléchie et mature. Je suis contente d’avoir pu constater que même dans des conditions difficiles, je pouvais rester positive et motivée, que j’avais toujours la banane". Aujourd'hui, elle se dit prête à changer de vie,"je me prépare à tourner une page, je suis impatiente" , a expliqué la finaliste à Télé Loisirs.