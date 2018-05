Koh-Lanta: un ex-candidat, Pascal, fait une blague douteuse sur l'affaire Candide Renard (photo)

C'est une blague particulièrement douteuse que cet ancien candidat de Koh-Lanta a fait sur l'affaire qui secoue l'émission de TF1 entachée d'un possible scandale sexuel.

Pascal, qui a participé à l'émission lors de 15e saison (en Thaïlande en 2016) et apparaît actuellement dans Koh-Lanta: le combat des héros, a publié sur sa story Instagram une boutade pour donner son avis sur les accusations d'attouchements de Candide Renard sur Eddy Guyot: "Agression sexuelle sur Koh-Lanta. Le candidat s'explique. «On m'a demandé d'aller chercher remplir la gourde», j'ai du mal comprendre..." Le message douteux a fait réagir mais son auteur assume ses propos assurant être dans le registre de la plaisanterie. "Il n'y a jamais rien de méchant sur quoique ce soit. Mon état d'esprit est que l'on peut rire de tout" a-t-il expliqué au HuffPost.

Les premiers éléments de l'enquête, avec notamment la brève garde à vue du suspect lundi à son retour en France, font peser le doute sur la version de la plaignante qui, selon les propos de l'avocat d'Eddy Guyot, refuserait une confrontation.

Plusieurs témoins pourraient être entendus prochainement, notamment un candidat qui assure avoir été présent au moment des faits et n'avoir rien vu se rapportant à des attouchements sexuels, et a même infirmé la thèse selon laquelle Eddy et Candide se seraient retrouvés isolés à un moment donné.

La perte de Koh-Lanta (produit par la société ALP), émission populaire et rentable (et qu'il faudra remplacer dans la grille des programmes!) avec ses trois coupures publicitaires, pourrait selon les estimations représenter un manque à gagner de 20 millions d'euros pour TF1.