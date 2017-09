"L'amour est dans le pré": c'est l'heure du bilan, Carole a rompu avec Didier

L'heure du bilan a sonné. Après avoir suivi leurs aventures pendant plusieurs semaines, les téléspectateurs sauront ce lundi 25 au soir si les couples qui se sont formés dans le cadre de L'amour est dans le pré ont tenu dans la durée. Comme chaque année, la présentatrice Karine Le Marchand va recevoir les agriculteurs les uns après les autres et reviendra sur leurs histoires, avec ou sans leur moitié.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fin de saison a été marquée par de nombreux bouleversements. En effet, alors que tout semblait fonctionner entre Carole et Didier, leur romance s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé. C'est lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs qu'elle a expliqué les raisons de cette rupture.

"C'était un conte de fées, j'étais tombée amoureuse. Je pense que lui aussi. C'était une belle histoire. C'était très rapide et intensif. Il a tout quitté, il est venu chez moi. Il est resté 3 semaines. Au bout de 15 jours, tout a changé. (...) Je ne voulais pas vivre ça! C'était difficile, il a changé, ce n'était plus la même personne", a-t-elle confié avouant avoir retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme, un prétendant dont la lettre ne lui est jamais parvenue.

"Il a emménagé chez moi. J'ai même rencontré ses enfants. En plus, il a été agriculteur pendant dix ans, il sait ce que c'est. Il a vécu avec des vaches et des brebis. Avec lui, tout est beaucoup plus simple", a ajouté cette mère de six enfants, éleveuse de chiens.

Les téléspectateurs seront donc probablement surpris par cette nouvelle et risquent de l'être encore plus lorsqu'ils découvriront le retour d'Angélique, la prétendante du viticulteur Christophe. Pour rappel, la jeune femme avait décidé de partir après lui avoir avoué qu'elle n'avait pas eu la "petite étincelle". Mais finalement, ils se sont retrouvés hors caméras, laissant éclater leur amour sans se sentir observés. "On était le couple sur lequel on aurait le moins parié. Je pense qu’aujourd’­hui tout le monde nous envie car on est l'un des couples qui résiste le mieux", a-t-elle récemment avoué dans Télé-Loisirs.