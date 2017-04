"A l'état sauvage": le public séduit par les exploits et le courage de Laure Manaudou

Laure Manaudou était la candidate de l'émission A l'état sauvage diffusée lundi 3 au soir sur M6. Comme Mickaël Youn et Matt Pokora avant elle, la championne olympique de natation a accompagné l'aventurier Mike Horn lors d'un périple en Afrique, au Botswana puis de la Namibie. En plus d'un mental d'acier, la sportive de 30 ans a montré une personnalité aussi impressionnante qu'attachante.

Ses exploits ont fait vibrer les téléspectateurs. Débarquée dans la bande de Caprivi, en Afrique, dans la région du Zambeze, Laure Manaudou a relevé tous les défis proposés par son coach, l'explorateur Mike Horn. Partie à la rencontre des animaux de la savane, elle s'est retrouvée confrontée à environ 200 éléphants. Mais l'épreuve phare de ce numéro a été la remontée en pirogue du lac Kwando, infesté de crocodiles et d'hippopotames qui y règnent en maître.

#aletatsauvage bravo a @Manaudou pour son periple avec @ExploreMikeHorn belle mentalite , une force mentale et physique impressionnante — val R (@val_vence06) 4 avril 2017

Si elle en a bavé, l'ex-nageuse a surtout démontré un courage admirable et une résistance physique hors norme pendant les cinq jours de son périple. A ses qualités d'aventurière intrépide se sont ajoutées des qualités humaines saluées par le public. Laure Manadou n'a pu retenir ses larmes au moment d'évoquer sa fille et l'envie de partager ces moments aussi difficiles qu'épanouissants avec elle. "C'est juste un truc que j'aurais aimé faire avec elle pour qu'elle se rende compte de la puissance de la nature et qu'il y a autre chose que la ville, l'école et les escargots dans le jardin. Et que la vie est beaucoup plus belle dans des pays comme ça, en fait", s'est-elle exprimée.

@Manaudou ravi de faire ta connaissance. A l'État sauvage. Pleine de douceur, simple, calme. Une belle âme. Tes proches peuvent être fiers — disneyland hotel (@HotelDisneyland) 3 avril 2017

La prestation d'ensemble a suscité l'admiration chez Mike Horn qui, pendant quelques jours, a appris à connaître sa compagne de voyage. "C'est une belle personne, attentive au monde, pleine d'amour pour les autres. Elle n'a jamais geint, alors qu'on a mangé seulement trois fois en cinq jours", a –t-il commenté.

De chez eux, les internautes n'ont pas manqué de faire la comparaison entre l'aventurière et Matt Pokora, en commentant que le chanteur avait fait preuve de moins de courage que la jeune maman.