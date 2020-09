La Bajon a attrapé le coronavirus : regardez la nouvelle vidéo décapante de l'humoriste

La Bajon a encore frappé. L'humoriste qui a fait de l'absurdité sa marque de fabrique nous parle de la lutte contre le coronavirus et égratigne, au passage et comme à son habitude, les politiques et les injustices.

Les fans de La Bajon guettaient sa dernière vidéo. Elle ne les aura sans doute pas déçus. L'humoriste a livré jeudi 24 septembre un nouveau sketch sur Youtube : « La Bajon a attrapé le coronavirus ». Une vidéo encore une fois décalée dans laquelle La Bajon mêle humour noir, vérité grinçante et un brin de folie.



Pour cette vidéo, celle que certains de ses fans surnomment « La Coluchette » a fait appel à une équipe de Ghost Busters et raconte à des journalistes comment elle a « attrapé le coronavirus ». Une mise en scène loufoque qui dénonce les contradictions de notre monde qu’elle qualifie de « taré ». Et de conclure sur cette punchline : « la France est folle… C’est normal, c’est une terre d’asile ! »

Regardez le dernier sketch de La Bajon en vidéo :