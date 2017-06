La famille de Beyoncé et Jay Z s'agrandit: les deux stars sont à nouveau parents (photos)

C'est l'événement qui enflamme Internet ce dimanche 18: Jay Z et Beyoncé sont parents pour la deuxième fois. En effet, leur jumeaux seraient nés dans la semaine à Los Angeles, sur la côte ouest des Etats-Unis.

Pour l'instant, il ne circule que des rumeurs concernant la santé de la maman, le sexe et le nom des deux nouveau-nés. Deux hypothèses sortent du lot et les médias et les fans les diffusent en attendant d'en savoir plus.

Le jeudi 15, Jay Z entrait dans l'institution Songwriters Hall of Fame. Lors de la cérémonie, célébrée en grandes pompes, une vidéo de Barack Obama a été diffusée. En tant que grand fan du rappeur, l'ancien président des Etats-Unis félicitait son ami pour le privilège qui lui était offert.

Mais Barack Obama n'a pas parlé que de musique et s'est amusé à comparer sa vie avec celle de Jay Z: "Jay et moi sommes aussi fous de nos filles, même s'il va me battre quand ses jumeaux vont naître". Ce lapsus serait-il révélateur? L'ancien président est effet père de deux jeunes filles et le rappeur "battrait" son ami s'il venait à être à nouveau papa de deux petites.

#Beyoncé ha partorito, Queen B e Jay-Z danno il benvenuto ai gemelli: un maschio e una… https://t.co/0VLLvbhekJ pic.twitter.com/bVa1tWGJe3 — OM OptiMagazine (@OptiMagazine) 18 juin 2017

Une autre rumeur voudrait que les jumeaux soient de sexe différent. Vendredi 16, la photo d'une femme arrivant à l'hôpital faisait le tour des réseaux sociaux. Elle portait un bouquet de fleurs avec une carte sur laquelle était écrite "B+J", pour Beyoncé+Jay Z. L'inconnue avait aussi des ballons dans la main: un de couleur rose avec inscrit "Bébé fille" et un bleu où il était écrit "Bébé garçon".

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

Le mystère reste donc entier quant au sexe des nouveau-nés. Queen B devrait certainement faire une annonce fracassante dont elle a le secret sur les réseaux sociaux. La photo qu'elle avait publié pour annoncer sa grossesse, en février, avait battu le record de likes de l'histoire du réseau social Instagram.