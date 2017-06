La fausse Une du "Time" dans les clubs de golf de Donald Trump énerve le journal (photo)

Donald Trump, qui dit lutter contre les fake news, semble avoir été pris la main dans le pot à confiture par le Washington Post. Mardi 27, le média américain a en effet dévoilé que dans au moins cinq que ses clubs de golf, ceux du sud de la Floride et d'Ecosse notamment, trônait une couverture du Time Magazine sur laquelle il posait.

Sauf que le Time Magazine n'est jamais paru le 1er mars 2009, date notée sur la fausse Une. Le Washington Post a aussi révélé que cette année là, le média n'avait fait aucune couverture sur Donald Trump. Affiché dans les clubs de golfs ce montage serait fait comme "un signal" pour montrer que l'actuel président des Etats-Unis a "toujours été un homme qui comptait".

L'un des reporter à l'origine de cette découverte a aussi constaté quelques petites erreurs sur la fausse Une: la bordure rouge est plus fine qu'habituellement et n'est pas accompagnée d'une bordure blanche très mince. Ensuite, les titres secondaires seraient placés en hauteur sur une vraie couverture du Time, pas à gauche comme c'est le cas sur le montage.

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/MuSGC0sIft pic.twitter.com/LelsBsy6E0 — Washington Post (@washingtonpost) 28 juin 2017

Sur cette photo encadrée, on peut voir Donald Trump, l'air grave et qui posait sur un fond noir. Le titre principal faisait référence à son émission de téléréalité:"The Apprentice fait un tabac!".

Contactée par la rédaction du Washington Post, une porte-parole du Time a confirmé que cette Une n'avait jamais existé. Elle a aussi précisé que le magazine avait demandé à la Trump Organization de retirer cette fausse couverture des clubs de golfs du président.

Par ailleurs, le Time n'a pas du tout apprécié le détournement: Donald Trump n'a fait que deux une fois la Une du magazine. Une fois en janvier 1989, et une autre en 2016.Time dont la ligne est plutôt opposé chef d'état en avait fait son "homme de l'année" comme "président des Etats-Désunis".