La fille de Beyonce et Jay Z fait sensation à son spectacle de danse (vidéo)

A l'occasion de son spectacle de fin d'année samedi 3 juin, la fille de Beyonce et Jay Z a montré au public qu'elle avait la danse dans la peau. Agée seulement de cinq ans, la petite Blue Ivy vêtue d'un justaucorps, d'un tutu rose et de collants blancs a présenté une adorable chorégraphie sur le titre très rythmé September, de Earth, Wind and Fire.

Les internautes ont pu remarquer sur une vidéo, mise en ligne par le site people américain TMZ, que la petite fille était très à l'aise et qu'elle prenait beaucoup de plaisir à danser sur scène. On la voit confiante et souriante. La fillette s'est tout de même détachée du lot: en plus d'avoir fait le show et d'être la fille du couple le plus "cool" du monde, Blue Ivy était la seule à ne pas avoir fait de chignon à ses cheveux.

Le site américain ne dit pas si Beyoncé et Jay Z étaient présents pour le premier spectacle de leur fille. Il faut dire que le couple a un emploi du temps très chargé avec leur carrière respective.

De plus, d'ici quelques jours, l'interprète du titre Single Ladies va donner naissance à des jumeaux. La star avait d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux une photo d'elle où l'on pouvait apercevoir son ventre arrondi. Le cliché avait battu des records de "likes" sur Instagram. La petite Blue Ivy va donc être grande sœur d'ici peu de temps.