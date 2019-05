La finale de la Ligue des Champions en clair sur la chaîne BFMTV

La finale de la Ligue des Champions sera bien diffusée en clair sur BFMTV samedi 1er juin. La chaîne d'information en continu a annoncé maintenir l'évènement malgré l'avis contraire du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Plusieurs concurrents du groupe Altice (qui regroupe notamment BFMTV et RMC) avaient en effet mis en doute le droit pour celui-ci de diffuser l'évènement, l'un des plus importants de l'année en termes d'audience, sur BFMTV en plus de RMC sport. Cette dernière, est accessible aux abonnés SFR, en digital, Canalsat et Molotov et est désormais le diffuseur officiel de la Ligue des Champions.

Il est prévu que l'évènement soit diffusé en plus par au moins une chaîne "en accès libre", c’est-à-dire gratuite et dont les programmes "peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine". BFMTV remplit ces conditions. Mais les concurrents d'Altice ont pointé le fait qu'elle n'est pas censée diffuser des évènements sportifs.

Le CSA a confirmé cette thèse en relevant que "l'article 3-1-1 de la convention conclue entre le Conseil et la société BFMTV prévoit que «le service est consacré à l'information, notamment à l'information économique et financière» et que «la programmation peut être complétée, le samedi et le dimanche, par des rediffusions d'événements d'anthologie du sport»".

Pourtant, BFMTV a décidé de maintenir la retransmission de Liverpool-Tottenham. Son directeur général Hervé Béroud, interrogé par L'Equipe, a évoqué une "différence d'appréciation" par rapport à la position du CSA. Pour lui, la finale est un "évènement d'importance majeur", lesquels peuvent apparaître sur la chaîne. "Nous avons donc le sentiment d'être dans notre bon droit et de respecter notre convention. Évidemment, s'il s'agissait de diffuser des matchs de football toutes les semaines, ça n'aurait pas de sens", explique-t-il.

La chaîne devrait donc ouvertement agir à l'encontre de l'avis du CSA, s'exposant à une sanction.