La gagnante de "Secret Story 9", Emilie Fiorelli, est enceinte de son premier enfant (photo)

La gagnante de la neuvième édition de l'émission de téléréalité Secret Story est enceinte. Emilie Fiorelli, en couple avec le footballeur M'Baye Niang depuis plus d'un an, attend donc son premier enfant selon les informations du blogueur Jeremstar, ce mercredi 20.

La brune aurait été aperçue dans un hôpital de Marseille alors qu'elle avait rendez-vous pour faire des échographies. Ce serait donc enfin vrai: après des mois de rumeurs incessantes, l'ancienne candidate de téléréalité serait enceinte pour de bon.

Ses publications Snapchat et Instagram de plus en plus rares pourraient donc s'expliquer par le désir du couple de garder cet événement secret. Car les deux amoureux sont très discrets sur leur vie de privée et détestent que celle-ci soit dévoilée au grand jour par d'autres personnes qu'eux.

Pas sûr donc que la sanguine Marseillaise ne pousse pas un coup de gueule dont elle a le secret sur son compte Twitter. En juin dernier, alors que des rumeurs sur une possible grossesse parcourraient déjà la toile, Emilie Fiorelli s'était fendue d'une remarque bien sentie: "Bonjour, j'espère que vous allez bien! Une exclu rien que pour vous: non, je ne suis pas enceinte. Si ce jour arrive, je vous en informerai MOI!".

La jeune femme serait partie loin de son amoureux pour que sa grossesse soit suivie en France. En effet, M'Baye Niang est un joueur de football professionnel évoluant à l'AC Milan. C'est dans la ville italienne qu'ils vivent habituellement tous les deux.