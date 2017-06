La guerre entre Samantha Jacquelinet et Anthony Martial (et Mélanie Da Cruz) est réouverte

Samantha Jacquelinet et Mélanie Da Cruz s'affrontent à nouveau dans une guerre sans merci. La mère de la fille d'Anthony Martial, le footballeur de Manchester United, et son actuelle compagne se lancent des pics par médias interposés depuis que l'une a remplacé l'autre.

Les internautes se sont une nouvelle fois emparés du problème ce lundi 12. Cette fois-ci, c'est la présence de Mélanie Da Cruz, ancienne candidate de l'émission Secret Story, à l'anniversaire de Peyton la fille de son compagnon qui fait polémique.

Anthony Martial était en effet présent avec sa nouvelle compagne à l'anniversaire de sa petite fille samedi 10. Elle fêtait ses deux ans entourée de ses oncles et tantes mais aussi de sa maman. Rien d'alarmant jusque là et la journée aurait pu très bien se passer si Mélanie Da Cruz n'avait pas profité de ce moment pour poster un message énigmatique sur son compte Snapchat: "7 jours les plus long de ma vie! Mais ça vaut le coup" (sic).

Une petite phrase qui a fait mouche et à laquelle Samantha Jacquelinet n'a pas tardé à répondre. Toujours sur Snapchat, l'ex d'Anthony Martial a écrit: "pk elle dit sa? Parce que dans 7 jours c'est le 19 juin! Et je doit aller au tribunal pour me battre pour la garde de ma fille! Tu me respect vraiment pas! Tu as pousser le père de ma fille à me trainer en justice alors que je est jamais refusé de voir mon bébé! De là à écrire ce message sur snap tu es vraiment culotté" (sic). La jeune femme a ensuite continué ses accusation en disant que Mélanie Da Cruz avait fait un scandale à l'anniversaire de sa fille car Anthony Martial avait adressé la parole à son ex-compagne.

Pas besoin d'être intelligent ou être dans leur vie pour savoir qu'une séparation Mère/Fille n'a rien d'un jeu d'accord @MelanieDCruzoff ? pic.twitter.com/SJ7fD5nBUk — Miguel Desert (@MiguelDesert) 12 juin 2017

Face à ces accusations, un bon nombre d'internautes ont pesté contre la candidate de téléréalité. De très nombreuses insultes ont fusé à l'encontre de la jeune femme qui n'a toujours pas réagi.

@MelanieDCruzoff il serait tps que u sortes du silence cette grosse mitho te crache de nouveau dessus — Aurelie (@Aureliexav23) 12 juin 2017

Mais d'autres twittos, plus méfiants, ont douté de l'exactitude des propos de Samantha Jacquelinet. Celle-ci avait déjà lancé des accusations à l'encontre du père de sa fille et de sa nouvelle compagne, en couple depuis juin 2016, qui s'étaient avérées fausses.

La mère avait par exemple accusé à tord le footballeur de ne pas verser de pension alimentaire pour sa fille. L'histoire avait alors fait grand bruit et comme ce lundi, les internautes avaient pris l'affaire très à cœur.

Ces très nombreux rebondissements et disputes ont un impact sur la vie professionnelle d'Anthony Martial. Alors qu'il avait été acheté très cher par Manchester United et comparé à Thierry Henry à son arrivée en Angleterre en 2015, le footballeur peine aujourd'hui à rester au meilleur niveau.