"La Mante": Carole Bouquet et Fred Testot crèvent l'écran dans la nouvelle série de TF1 (vidéo)

TF1 entend frapper un grand coup ce lundi 4 au soir avec sa nouvelle mini-série. A 21h, les téléspectateurs pourront en effet découvrir les premiers épisodes de La Mante, une fiction sombre dans laquelle on peut retrouver l'actrice Carole Bouquet et Fred Testot, qui se plait de plus en plus à faire dans le dramatique. Sa performance dans L'Emprise, avec Odile Vuillemin, avait été saluée par le public et par les critiques.

Le duo est étonnant mais fonctionne parfaitement à l'écran, comme en témoignent ceux qui ont déjà vu le premier épisode (disponible en avant-première sur le site Mytf1.fr).

"J'aime les rôles sombres. Celui en est pleinement un. (…) Je suis d'un naturel déconneur mais lorsque vous jouez dans une fiction aussi sombre, il faut savoir s'isoler, rester dans son coin à écouter de la musique, par exemple", a confié Fred Testot à Télé-Loisirs, qui s'est aussi dit ravi de pouvoir travailler avec Carole Bouquet, qui plante le rôle principal.

Et Carole Bouquet, qui a aussi apprécié la collaboration, et qui naviguait aussi à contre-courant de ce qu'elle a l'habitude de faire, a expliqué de son côté que son rôle dans La Mante "(l'a) touchée". "Il a fallu que je m'habitue à dire des horreurs. Ce n'est pas aussi facile que ça et lorsque cela durait un peu trop longtemps, cela commençait à me déranger", a-t-elle ajoutée.

Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, voici un rapide synopsis (et la bande-annonce ci-dessus) pour vous mettre l'eau à la bouche: La Mante raconte l'histoire de Jeanne Deber (Carole Bouquet), une tueuse en série qui a terrorisé la France pendant plus de 25 ans, et qui croupit désormais en prison. Mais la serial-killeuse revient au premier plan quand un imitateur reproduit ses meurtres. Elle accepte alors de collaborer avec la police pour l'aider à le retrouver mais pose une condition. Elle ne veut discuter qu'avec son fils, devenu flic et qui ignore sa mère depuis. Un certain Damien Carrot (Fred Testot).