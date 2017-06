La mère de Cyril Hanouna convoquée par la police pour harcèlement homophobe

Encore une fois une affaire d'homophobie autour de l'émission Touche pas à mon poste voit le jour. Après le canular homophobe en direct et cible de milliers de plaintes auprès du CSA et des tweets controversés d'Agathe Auproux, jeune chroniqueuse, c'est la mère de Cyril Hanouna qui est pointée du doigt.

Le site Pure Médias assure en effet que la parente de l'animateur phare de C8 a été convoquée par la police lundi 19. Elle aurait été confrontée au chroniqueur Michael Zazoun, proche d'Enora Malagré avec qui il avait animé l'émission Enora le soir sur Virgin Radio. En quelques jours il a affirmé avoir reçu une trentaine de coups de téléphone d'Esther Hanouna. Ses collaborateurs, qui travaillent dans des pharmacies qu'il détient, auraient aussi été victimes de ces appels intempestifs.

A la fin du mois de mai, Michael Zazoun publiait une longue tribune sur Facebook, aujourd'hui supprimée, visant "Baba" et y dénonçant son homophobie. "+Michael Zazoun c'est un pédé, et les pédés ça finit toujours par t'enculer+, Cyril Hanouna 2014. Quand Cyril Hanouna menace ou insulte, il le fait souvent autour d'une cour afin d'asseoir sa surpuissance", écrivait le chroniqueur qui expliquait dans le même temps la réelle cause de son départ de Enora le soir: excédé par l'animateur de C8, qui produisait l'émission, il avait posé sa démission.

"De toute les haines qui l'animent, l'homosexualité prend une résonance particulière", poursuivait alors le chroniqueur qui exhortait les victimes des humiliations de Cyril Hanouna à le signaler au CSA pour toucher C8 "au portefeuille".

Esther Hanouna a quant à elle nié les accusations du chroniqueur, toujours selon Pure Médias, malgré les éléments en possession des enquêteurs.