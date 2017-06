"La Nouvelle Edition": Daphné Bürki évincée, William Leymergie pressenti pour la remplacer?

L'été et la fin de saison approchent. Les rumeurs de transferts pullulent. C'est à celui qui fera le meilleur coup, qui attirera le meilleur talent. Il n'est pas question ici de football ni de rugby mais de… télévision.

Après l'éviction de David Pujadas du JT de France 2 mercredi 17, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte lui préférant Anne-Sophie Lapix, une nouvelle information sur le mercato des animateurs et des journalistes est venue perturber le monde des médias ce jeudi 18.

Daphné Bürki a annoncé à ses équipes ce matin qu'elle ne serait plus à la tête de La Nouvelle Edition sur C8 à la rentrée prochaine, selon une information du quotidien Le Parisien. L'animatrice aurait même dit que William Leymergie -qui est depuis 32 ans sur Télématin et France 2- aurait été choisi pour la remplacer. "C’est un ami de Bolloré et il se sentait menacé sur France 2" aurait-elle-même déclaré.

Des propos qu'elle a contestés sur Twitter ce matin après que la bombe ait été lâchée.

Je n'ai rien confirméJe n'ai pas parléMerci Le Parisien et @MichaelZolto de ne pas relayer des bêtises. Et @morandiniblog de les reprendre https://t.co/TsRr1JZ9sk — Daphné Bürki (@Daphne_Burki01) 18 mai 2017

Après plus de 30 ans (!!) aux commandes de Télématin sur France 2, William Leymergie va débarquer sur @C8TV. Le mercato tv > mercato ligue 1 — Agathe Auproux (@agatheauproux) 18 mai 2017

Toujours est-il que si tout cela se confirme, il y aura un siège de libre à la matinale de France 2. Selon plusieurs sources, Bruce Toussaint pourrait accepter le poste. Déjà dans la maison France Télévisions, puisqu'aux manettes de C dans l'air et C Polémique, c'est une éventualité sérieuse qui s'inscrit dans les ambitions de Delphine Ernotte qui souhaite casser les codes et redresser les audiences de cette case horaire, tout en rajeunissant la présentation.

Pour ce qui est de Daphné Bürki, Thomas Joubert avait annoncé mardi 16 qu'elle quittait C8 pour TMC pour la case pre-access. Mais Xavier Gandonn directeur des antennes du groupe TF1, avait démenti l'existence de toute discussion avec elle.