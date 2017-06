"La Nouvelle Star": Benjamin Biolay et Dany Synthé, les nouveaux membres du jury

La prochaine saison de La Nouvelle Star réserve aux téléspectateurs son lot de nouveautés, à commencer par le jury. Désormais, les graines de chanteurs ne chanteront plus devant André Manoukian, JoeyStarr, Elodie Frégé et Sinclair mais feront le show sous les yeux du chanteur Benjamin Biolay et du producteur Dany Synthé. Ces derniers viennent de confirmer leur participation au Parisien ce vendredi.

"Je suis là pour trouver nos futurs concurrents. Le succès et le travail des uns nourrissent ceux des autres. Sans ça, on stagne", a expliqué Benjamin Biolay dans les colonnes du quotidien rappelant qu'il était fan de Camélia Jordana, découverte en 2009 dans ce télécrochet. Et d'ajouter: "Nouvelle Star est une émission mythique (…) qui ressemble plus à la musique que j’aime" que d’autres programmes du même genre.

Mais si l'on connaît désormais le nom des deux premiers membres du jury, deux fauteuils restent encore vacants. Selon les informations de Touche pas à mon poste, la chanteuse Cœur de Pirate pourrait également en faire partie mais cette information n'a pas encore été confirmée.

Lancée en 2003 sur M6, La Nouvelle Star s'est arrêtée en 2010 avant de reprendre sur C8 de 2012 à 2016. Mais faute d'audience, l'émission avait une nouvelle fois été stoppée. Et si M6 souhaite lui redonner une chance, l'audimat ne semble pas être le principal objectif des deux nouvelles recrues. "Se préoccuper de l'audience, ce serait sortir de notre rôle", a déclaré Benjamin Biolay. Même son de cloche pour Dany Synthé: "On pourrait simuler des personnages hyper télégéniques, moi le Gainsbarre de province... Mais si en face, il n'y a personne qui chante bien, ce sera un fiasco. Ce sont les talents qui font l'audience".