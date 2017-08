La sexy Alexis Ren s'offre une petite sieste seins nus et regard coquin au bord de la mer (photos)

Pour Alexis Ren, c'est tous les jours l'été et les plaisirs qui vont avec à en croire la succession des photos que la belle publie jeudi 31 sur son compte Instagram pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Dans son dernier cliché, le mannequin, sur fond d'un paysage de rêve se laisse aller au sommeil. Et visiblement, pour se plonger dans les bras de Morphée, Alexis n'est guère une adepte ni de la chemise de nuit, ni du pyjama. Un maillot de bain ou un string –difficile de voir vu la taille minimaliste de l'étoffe– et rien d'autre en haut, il 'en faut pas plus pour que la star d'Instagram se laisse aller à la somnolence. Avec au passage un regard mutin pour accompagner une pause lascive qui ravira 10,5 millions d'abonnés.

right before falling asleep here for 4 hours. feeling like a zebra Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 30 Août 2017 à 13h23 PDT

Et, petit "plus" poétique du cliché, c'est dans une ambiance lumineuse entre ombre et lumière que la belle s'expose. Comme elle l'avoue elle-même dans la légende de sa photo, elle "se sent comme un zèbre" dans ce lit immense où il reste largement de la place à occuper.

Et les rayures ne font que rajouter un peu plus à la grâce des courbes de la belle Alexis qui dort certes sur le côté mais en entrelaçant malicieusement ses jambes et faisant ressortir avantageusement son postérieur. Qui a dit qu'il fallait forcément être éveillé pour être une adepte de la "bambi pose"?

En tout cas, la belle a bien mérité sa sieste et sait apprécier les plaisirs du bord de mer, après avoir publié la veille un cliché où le mannequin s'exposait après une séance de plongée dans les eaux. Alexis Ren la sirène avait récolté à cette occasion 800.000 "likes".