La sexy Malika Ménard dévoile son soutien-gorge à un mariage (photo)

Elle sait comment se faire remarquer. A l'occasion d'un mariage, qui s'est déroulé dimanche 18 en Basse-Normandie, Malika Ménard est apparue dans une tenue plutôt osée, comme le montre une photo publiée sur son compte Instagram. Pour l'occasion, l'ancienne Miss avait opté pour un smoking ample et blanc cassé dont la veste déboutonnée laissait apparaître son soutien-gorge en dentelle. Une photo qui semble avoir plu à ses fans puisqu'elle a été aimée plus de 8.000 fois.

Resplendissante comme à son habitude, la jeune femme de 29 ans portait également un sac de couleur et avait mis sa bouche en valeur en adoptant un rouge à lèvres flash. Espérons juste qu'elle n'a pas fait d'ombre à la mariée lors de la cérémonie…

Une publication partagée par Malika Menard (@malikamenard14) le 18 Juin 2017 à 7h21 PDT

A la tête d'une nouvelle émission d'enquête et d'investigation sur NRJ12, la journaliste poste régulièrement des photos d'elle où elle dévoile son corps. Certains seraient d'ailleurs ravis d'apprendre qu'elle est actuellement célibataire. Et pour le plus grand plaisir de certains de ses followers, elle a récemment avoué qu'elle était son type d'homme. "Il faut qu'il soit drôle, léger mais profond. J'ai besoin de m'occuper, m'amuser, de beaucoup rire mais d'avoir des moments où l'on ait dans une vraie profondeur et dans l'échange. Vraiment. C'est forcément quelqu'un de cultivé... J'ai besoin de l'admirer" avait-elle expliqué au site Pure People précisant au passage qu'elle souhaitait "quelqu'un qui lit".

A cette occasion, Malika Ménard avait également donné son avis sur les sites de rencontres, plateformes où elle ne mettra pas les pieds. Non par déformation professionnelle. Mais plutôt par sincérité émotionnelle. "Mais je connais ces applications par cœur. Je connaissais d'abord Grindr par mes potes qui me montraient comment ça fonctionnait. Et après il y a eu la folie Tinder et tout le monde utilisait ça... Mais moi, je ne peux pas être là-dessus, à mon grand regret! Je pense que je n'attirerais pas les bonnes personnes", avait-elle ajouté.