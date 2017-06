La sublime Laetitia Casta et Louis Garrel se sont mariés lors d'une cérémonie très intime en Corse (photos)

A la surprise générale, la sublime Laetitia Casta et son compagnon l'acteur Louis Garrel se sont dit "oui" samedi 10 en Corse. L'actrice et mannequin, originaire de l'Île de beauté, y a une grande villa, située dans le nord de Calvi. En couple depuis 2015, les deux tourtereaux ont donc officialisé leur amour, entourés de leur famille et amis, à la mairie. La mannequin ne pensait pas au mariage avant de rencontrer son mari: "on ne m'épouse pas comme ça. Je suis romantique. Se marier, c'est vieillir ensemble. En ce moment, ce n'est pas à l'ordre du jour", avait-elle confié dans le colonnes de Paris Match.

Selon Voici, les deux jeunes mariés auraient ensuite rassemblé tous leurs proches sur l'île de Spano pour une soirée "chic et bohème " qui a duré jusqu'au petit matin. On ne sait rien de la robe de la mariée, âgée de 39 ans, mais on ne doute pas qu'elle était sublime.

Il a quelques semaines au Festival de Cannes, Laetitia Casta avait fait sensation dans une robe noire transparente qui dévoilait ses seins.

Louis Garrel et sa nouvelle femme ont célébré ensemble leur première union. Bien qu'ils aient déjà vécu de longues relations, aucun d'eux n'avait passé le cap du mariage. Louis Garrel est auparavant resté cinq ans aux côtés de Valeria Bruni-Tedeschi, la soeur de Carla Bruni, avec qui il a adopté une petite Céline, aujourd'hui âgée de neuf ans.

Quant à Laetitia Casta, elle est la maman de trois enfants, issus de ses précédentes relations avec le photographe Stéphane Sednaoui et l'acteur Stefano Accorsi. C'est donc une grande famille recomposée que forme dorénavant le couple Casta-Garrel. Et c'est donc tout jeune marié que l'acteur fête ce mercredi 14 son 34e anniversaire.