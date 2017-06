La très sexy Bella Hadid a eu affaire à la police dans les rues de Venise (photos)

Bella Hadid a encore frappé, habituée des petits scandales sexy et des oublis de culotte sur le tapis rouge, cela faisait quelques temps que la belle n'avait pas fait des siennes. En voyage en Italie, à Venise, le mannequin a croisé la route d'agents de police et a souhaité immortaliser ce moment avec eux.

Publié sur son compte Instagram ce mercredi 28, le cliché a récolté plus de 400.000 likes en une heure et le compteur ne cesse d'augmenter. Vêtue de cuissardes noires, d'un body très moulant sombre et muni d'un décolleté très profond, la jeune femme de vingt ans n'a pas hésité une seconde à poser au milieu de tous les agents.

Mrs. Officer Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 28 Juin 2017 à 5h18 PDT

Une photo aux allures de cliché érotique qui a beaucoup plu aux fans qui se sont empressés de louer la beauté de Bella Hadid et de blaguer en disant qu'ils voudraient se faire arrêter par "Madame l'officier", comme il est écrit dans la légende de la photo.

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 27 Juin 2017 à 23h02 PDT

Si beaucoup trouvent Bella Hadid magnifique et rêveraient de se mettre en couple avec elle, la jeune femme peine trouver le prince charmant. "Ça la rend malade", a même expliqué un proche à Hollywood Life ce mercredi 28. Alors que sa soeur Gigi file le parfait amour avec Zayn Malik et que son ex The Weeknd semble fou de Selena Gomez, la belle est désespérément seule. Les paparazzis l'avait surpris lors d'un rendez-vous en tête à tête avec le rappeur canadien Drake: "elle a été déçue que les choses ne progressent pas entre eux".