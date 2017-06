La très sexy Chrissy Teigen dévoile un sein sur scène avec son mari John Legend et s'en amuse (vidéos et photo)

Les aléas du direct réservent parfois des surprises assez sexy. Mardi 27 juin, le mannequin de 31 ans accompagnait son époux John Legend sur la scène de son concert organisé au Madison Square Garden, à New York, lorsqu'elle a été victime d'un petit accident vestimentaire.

The best night ever! Thank you!!! @chrissyteigen @johnlegend pic.twitter.com/0KIL5mK4zu

— Kenneth Razon (@kentrazon) 28 juin 2017