L'acteur Adam West, qui incarnait Batman dans la série originale, est mort (vidéo)

Le héros reste l'une des stars des écrans plus de 50 ans avant son apparition à la télévision. Mais c'est lui, le premier, qui l'a incarné il y a maintenant un demi-siècle. L'acteur Adam West qui jouait l'homme chauve-souris dans la série originale des Batman, est mort vendredi soir. Il s'est étaient après un bref combat contre une leucémie. Il avait 88 ans.

Alors que le personnage actuel de Batman est interprété de manière plutôt sombre par les acteurs qui s'y frottent, notamment Christian Bale, Adam West, lui, incarnait un Bruce Wayne léger, ironique même, dans une série diffusée pour la première fois de 1966 à 1968 (en plus d'un film en 1966), et qui se caractérisait par son esthétique kitsch (avec les fameuses onomatopées insérées à l'écran). Le Batman d'origine, flanqué de son accolyte le fidèle Robin, luttait contre un quatuor de méchants: le Pingouin, Catwoman, le Sphinx et le terrible Joker, tous aussi hauts en couleurs les uns que les autres.

La bande-annonce du film datant de 1966

Malgré l'immense succès de la série, Adam West n'enchaînera pas sur une grande carrière au cinéma. Très identifié par son rôle à masque et à cape, il deviendra plutpot une figure mythique des fans de super-héros et fera de nombreuses apparitions sur le petit écran. Il avait par exemple fait une brève apparition dans la série The Big Bang Theory.

L'un des hommages les plus émouvants provient de Burt Ward, l'acteur qui jouait Robin aux côtés d'Adam West. "Je suis dévasté par la perte d'un de mes amis les plus chers. Nous avons eu une amitié spéciale depuis plus de 50 ans (...) À mes yeux, il n'y avait qu'un véritable Batman qui est et restera à jamais Adam West. Il était vraiment le Chevalier de lumière".