Laeticia Hallyday, son dur combat aux côtés de Johnny, atteint d'un cancer (VIDEO)

Bien que le public ait appris que Johnny Hallyday était atteint d'un cancer le 8 mars dernier, le clan du chanteur fait face à la nouvelle depuis plus longtemps. En effet, le diagnostic serait tombé en fin d'année dernière.

Depuis quelques mois, Laeticia Hallyday doit donc faire face à la maladie de son mari. Et même si, comme elle l'a rappelé récemment sur son compte Instagram c'est avec force qu'elle se battra aux côté de l'amour de sa vie.

"Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui continuera à défier les lois de la nature, c'est un guerrier, un lion. J'admire sa capacité à faire front et à tout surmonter avec tant de courage, d'humilité et de persévérance" a-t-elle écrit.

Et même si la mère de Jade et Joy s'oblige à être forte et à garder le sourire, certains de ses proches s'inquiètent pour elle alors qu'elle traverse une épreuve des plus difficiles.

"Laeticia ne s'est pas beaucoup épanchée. Elle s'est toujours montrée rassurante. Mais quand on la connait, on sait qu'elle doit énormément prendre sur elle pour ne pas craquer" a expliqué l'une de ses amies à Paris Match.

Laeticia Hallyday a dû se rendre en France samedi 11 pour recevoir un prix pour ses œuvres caritatives et c'est le cœur gros qu'elle a quitté ses filles et son mari malade à Los Angeles, où la famille vit.

Les personnes présentes à l'aéroport de Los Angeles ont pu apercevoir la femme en fauteuil roulant, apparemment souffrant d'une entorse à la cheville, prendre dans ses bras ses deux filles lors d'adieux déchirants. La famille Hallyday traverse une passe difficile.

(Voir ci-dessous la vidéo du départ de Laeticia Hallyday en fauteuil roulant)