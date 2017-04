Laetitia Milot bientôt de retour dans "Plus belle la vie"

Les fans de la série Plus belle la vie, où l'intrigue se déroule à Marseille, du Mistral (un bar fictif) à la Canebière, attendaient ça depuis longtemps. Laetitia Milot s'apprête à faire son grand retour et à reprendre son rôle de Mélanie. La comédienne française a révélé l'information samedi 1er sur les ondes de RTL, dans l'émission d'Eric Dussart. Encore mieux, elle a même donné une date. "Je devais revenir en mars/avril et puis finalement, ça n'allait pas trop avec les intrigues du moment, donc ils ont décidé de me faire plutôt revenir vers septembre/octobre" a-t-elle déclaré.

Depuis quelques années, les apparitions de la jeune femme dans Plus belle la vie étaient de plus en plus rares. En 2016, elle avait même quitté officiellement la série (sans que son personnage ne soit supprimé de l'intrigue) pour se consacrer à d'autres projets comme sa participation à l'émission Danse avec les Stars et son tournage dans une fiction de TF1 La vengeance aux yeux clairs (face au succès de cette dernière, une saison 2 a d'ailleurs été programmée).

Atteinte d'endométriose, elle a également consacré beaucoup de temps à son combat contre la maladie et à l'écriture de livres racontant son parcours difficile pour avoir un enfant. Elle a dernièrement subi une lourde opération pour augmenter ses chances de tomber enceinte. Chances qui sont fortement compromises par cette maladie gynécologique méconnue qui touche 180 millions de femmes dans le monde.