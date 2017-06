François ("L'amour est dans le pré"): Marie-Line est partie avec leur fils après leur rupture

François et Marie-Line faisaient partie des couples les plus emblématiques de la neuvième saison de L'Amour est dans le pré. Mais après plusieurs années d'amour, leur idylle a pris fin: elle a quitté le domicile familial avec leur fils pour rejoindre sa Bretagne natale. Pourtant, tout avait bien commencé. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés en 2014 grâce à l'émission présentée par Karine Le Marchand. Fous amoureux, ils avaient rapidement pris la décision de s'installer ensemble et avaient accueilli un an plus tard un petit Marceau, né le 21 juillet 2015.

C'est donc un coup dur pour cet agriculteur, fan de Johnny Hallyday. Malgré cette douloureuse séparation, il s'est tout de même exprimé dans les colonnes de Télé Poche. "Elle est partie de la maison le 12 août, l'an dernier, cinq jours après le baptême de notre fils", a-t-il déclaré estimant qu'elle ne s'était jamais vraiment faite à l'idée d'habiter à la campagne: "Elle ne s'y plaisait pas. Elle ne s'est liée avec personne au village. Elle s'ennuyait peut-être".

Depuis, l'agriculteur doit désormais parcourir des centaines de kilomètres pour voir son enfant. Mais malgré la rupture, il garde tout de même espoir qu'elle revienne. "Parfois, j'espère encore qu'elle va reve­nir et que tout s'arrangera", a assuré le céréalier de Franche-Comté.

Peu après l'annonce de leur séparation, l'autre prétendante de François, Marie-Paule, a tenu à réagir lors d'un entretien accordé à Voici, expliquant qu'elle avait su la nouvelle avant tout le monde. "C’est François qui m’a mise au courant. Il m’a téléphoné pour me demander si je voulais monter pour passer des vacances chez lui. Il m’a appelé un mois après sa rupture, il voulait me payer les billets de train. Sur le coup, j’ai dit oui, ça me faisait plaisir de faire la paix avec Marie-Line. (…) Mais il m’a dit: +Non non, Marie-Line est partie!+. Je n'y suis pas allée", a-t-elle expliqué.

Très active sur son compte Instagram, Marie-Paule a tenté de comprendre les raisons de cette rupture. "Elle voulait ouvrir des chambres d'hôtes dans la maison de la mère de François et se marier avec lui. Je lui avais dit que ça ne marcherait jamais et dans le village où ils habitent, il n'y a rien. Je savais pertinemment que ça ne pouvait pas durer. Avoir un bébé, c'est compliqué aussi. Il n'y a pas une pharmacie ni un médecin", a-t-elle ajouté.