"L'amour est dans le pré": Patrice, un vierge de 52 ans parmi les nouveaux participants

Comme chaque année, L'Amour est dans le pré réserve aux téléspectateurs son lot de surprises. Et la saison 12 ne déroge pas à la règle. Parmi les nouveaux participants de l'émission, dont les portraits seront dévoilés en intégralité ce lundi 2 sur M6, se trouve Patrice, un éleveur de vaches laitières qui travaille dans la région Pays de la Loire. Agé de 52 ans, cet agriculteur n'a jamais trouvé l'amour et plus surprenant encore, il n'a jamais eu de relation sexuelle, notamment à cause de sa grande timidité. Dans son portrait, dont une partie a été diffusée en exclusivité par Télé Loisirs, il explique ne pas avoir de critères physiques et rechercher une femme âgée de 35 à 50 ans. Elle doit être "simple" et aimer "la nature".

Il explique également qu'Internet ne fonctionne pas très bien chez lui et dans son village et qu'il ne reçoit pas toutes les chaînes de télévision. Les amatrices de technologies sont donc prévenues: il faut passer son chemin. Dans cette nouvelle saison, les téléspectateurs découvriront également de nouveaux métiers avec Romuald, un boute-en-train éleveur de poules bio, ou avec Raphaël, le premier pêcheur de l'émission.

La diffusion des portraits des nouveaux participants intervient seulement quelques semaines après le suicide d'un ancien candidat, Jean-Pierre Le Guelvout. "C’était quelqu’un de bien, gentil, travailleur", avaient confié ses proches évoquant une vie "un peu compliquée" et un homme "fragile ces derniers temps". Selon eux, ses problèmes professionnels pourraient être à l'origine de son geste.

Eleveur de vaches, céréaliers et aviculteur dans le Morbihan, l'agriculteur de 46 ans, installé avec son frère, avait marqué les esprits des téléspectateurs lors de la cinquième saison de L'amour est dans le pré. Mais malgré son humour, l'agriculteur avait terminé l'émission célibataire.