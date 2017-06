"L'amour est dans le pré": une agricultrice invite trois prétendants chez elle, une première

C'est reparti pour un tour. Pour le plus grand plaisir de milliers de téléspectateurs, L'amour est dans le pré revient ce lundi 19 au soir sur M6. Et comme chaque année, les candidats vont tenter de trouver l'âme sœur grâce à Karine Le Marchand et son équipe. Tout d'abord, ils vont devoir lire les lettres de leurs prétendant(e)s, en choisir dix pour le speed-dating avant d'en sélectionner deux qui partageront leur quotidien pendant quelques jours.

Mais cette nouvelle saison réserve de nombreuses surprises. Car cette année, une agricultrice n'aura pas deux mais trois prétendants chez elle pendant l'émission, une grande première. D'après les éléments divulgués par le Huffington Post, la candidate n'aurait pas été convaincue par le "troisième homme" pendant le speed-dating, retenant donc deux autres prétendants, comme le veut les règles du programme. Seulement voilà: le "recalé" lui a alors envoyé un courrier qui lui a bouleversé le cours de l'émission. "Même si ça se passe mal avec les deux, moi, je serai toujours là", lui a-t-il notamment écrit.

Quelques mots qui ont chamboulé l'agricultrice, laquelle a ensuite rapidement contacté la productrice de l'émission pour lui faire part de sa demande assez particulière. Et après avoir analysé la situation, Virginie Matteo a finalement accepté qu'elle invite un troisième homme à venir passer quelques jours chez elle. Une nouvelle qui n'a visiblement pas ravi les deux autres prétendants qui ont appris la nouvelle une fois sur place.

La présentatrice de l'émission a toutefois déclaré qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel. "Ça risque de nous mettre dans la m**** si la saison prochaine, ils veulent tous ça, cela va être ingérable", a-t-elle déclaré sur le ton de l'humour tout en expliquant qu'un candidat avait choisi cette année une seule prétendante. De quoi faire la balance.