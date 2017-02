L'anecdote de Michel Drucker sur François Hollande, son chien et des couches (VIDEO)

Ce n'est pas un secret, Michel Drucker connaît bien François Hollande et les deux homes s'apprécient. Une relation qui a permis à l'animateur de partager une anecdote assez étonnante concernant le président de la République et son chien Philae, offert pour Noël 2014 par la Fédération des anciens combattants français de Montréal.

L'insolite histoire qui avait déjà fuité dans les médias concerne des couches pour chien, et a été racontée par Michel Drucker samedi 25 dans l'émission de Thierry Ardisson Salut les Terriens sur C8. L'animateur évoque notamment le fait que François Hollande était venu voir la dernière représentation de son one-man show le 15 janvier dernier, plutôt que d'assister au deuxième débat de la primaire de la gauche.

"Il est très drôle", a assuré Michel Drucker. C'est alors que Thierry Ardisson lui a demandé de confirmer qu'il avait -comme le rapportait L'Express- donné au chef de l'Etat des conseils pour élever son chien, pas encore propre. L'intérêt de Michel Drucker pour ces animaux et notamment sa chienne Isia (qui a sa propre page facebook) est en effet de notoriété publique.

"Un soir j'ai dîné avec lui et son amie et il a commencé à parler chiens avec ma femme dont c'est la passion. Et il est reparti avec des couches pour chiens". Un paquet qu'on imagine difficilement sous le bras d'un président de la République. "C'était pour chiens", a insisté Michel Drucker, précision importante s'il en est.

(Voir ci-dessous la vidéo de Michel Drucker racontant cette anecdote):

