Privée d'invitation à "On n'est pas couché", Nabilla répond à "papy" Laurent Ruquier

Lors d'une interview accordée fin février à Télé Star, Laurent Ruquier a évoqué une possible présence de Nabilla Benattia dans l'émission qu'il présente sur France 2: On n'est pas couché. Sa décision est ferme: il refuse qu'elle participe à l'émission phare du samedi soir.

L'animateur choisi les invités en collaboration avec la productrice de l'émission, Catherine Barma. Et il était questionné sur la possible venue de Nabilla, star de la téléréalité française, dans son émission alors qu'elle est en pleine promotion de son nouveau livre: Trop vite.

"Catherine Barma a voulu inviter Nabilla, mais ça ne m'intéresse pas" a déclaré l'animateur star de la chaîne de service public.

"Nous sommes sélectifs" a même ajouté Laurent Ruquier. Cette réponse n'a pas du tout plu à celle que la France a découverte dans l'émission L'Amour est aveugle puis dans Les Anges de la téléréalité . Et elle a directement répondu à l'animateur -rebaptisé "papy" pour l'occasion- par une série de tweets bien sentis, partagés par des centaines de ses fans.

Et Nabilla n'a pas besoin de Ruquier pour vendre des Livres par milliers#Tropvite https://t.co/NI2ymiz92e — Nabilla Benattia (@Nabilla) 28 février 2017

Est ce que Nabilla aurais accepter l'invitation ..?Rester 6 heure pour débattre sur des livre e à écouter parler des ancêtres non merci — Nabilla Benattia (@Nabilla) 28 février 2017

Frustration du papyhttps://t.co/kxCITPaW7q — Nabilla Benattia (@Nabilla) 28 février 2017

Le refus net de Laurent Ruquier peut s'expliquer pas les comportements et conditions posées par la starlette lorsqu'elle est invitée sur les plateaux.

En effet, en 2013 alors qu'elle écumait les émissions pour faire la promotion de son premier livre, Non mais allô quoi, Laurent Ruquier et Catherine Barma avaient tous les deux émis le souhait de convier Nabilla à On n'est pas couché. Mais les exigences de la jeune femmes n'avaient pas rendu possible sa présence sur le plateau.

"On a voulu la recevoir jusqu'au moment où elle a essayé d'imposer ses conditions: pas de questions qui dérangent et un droit de regard sur le montage. ce qu'on ne fait jamais... Encore moins pour elle!" avait il déclaré à Télé 2 semaines.

Voilà qui explique certainement son refus catégorique de la recevoir pour son second ouvrage.