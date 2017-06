Laury Thilleman: l'ex-Miss France sexy et amoureuse pour le week-end de la Pentecôte (photos)

Les vacances d'été approchent et les jeunes femmes les plus populaires (appelées aussi les influenceuses) ne cessent de s'afficher dans leurs maillots de bain préférés sur Instagram. Un peu pour faire de la pub à certaines marques, mais un peu aussi pour afficher leurs courbes parfaites sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Laury Thilleman, ancienne Miss France et désormais journaliste sportive, dimanche 4.

Tranche de pastèque à la main, sourire éclatante de sortie, petit chignon coiffé décoiffé sur la tête et poitrine généreuse en avant, la jeune femme de bientôt 26 ans (son anniversaire tombe le 30 juillet) a posté une photo d'elle dans un bikini très sexy de la marque Calzedonia, rayé de blanc et de bleu, avec des petits flamants roses partout.

Une publication partagée par Laury Thilleman (@laurythilleman) le 4 Juin 2017 à 4h43 PDT

Près de 18.000 personnes (parmi les 419.000 abonnés dont elle dispose sur Instagram) ont "liké" le cliché et des centaines ont également fait des commentaires dithyrambiques. "Corps de rêve", "adorable", "on en mangerait", se sont exclamés plusieurs fans.

Le même jour, la journaliste sportive, accro à tous les sports, s'est aussi affichée amoureuse dans les tribunes du court central Philippe-Chatrier à Roland-Garros avec son chéri Juan Arbelaez. Elle l'a embrassé langoureusement entre deux points de Novak Djokovic, qu'elle était venu applaudir en famille. Son père, sa mère, son frère et sa sœur étaient en effet également présents.

Laury Thilleman amoureuse à Roland-Garros : Baiser langoureux avec Juan Arbelaez https://t.co/aLXQddb4Qa pic.twitter.com/kcu5J3Vvmy — Purepeople.com (@purepeople) 5 juin 2017

La belle Laury n'était d'ailleurs pas la seule ex-Miss France puisque Flora Coquerel et Marine Lorphelin étaient aussi venues assister au tournoi de tennis.