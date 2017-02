Le beau Laurent Maistret (Danse avec les Stars) reçoit régulièrement "des photos de sexes de mecs"

Le torse musclé et les abdos saillants de Laurent Maistret ne donnent pas chaud qu'aux femmes. Les hommes sont nombreux à ne plus pouvoir résister à ses charmes. C'est en tout cas ce que le grand gagnant de Danse avec les Stars saison 7 (et de Koh Lanta en 2014) a confié au magazine people Ici Paris mercredi 22.

Le beau gosse de 35 ans, papa d'un petit garçon de cinq ans prénommé Liam, a expliqué recevoir de nombreux messages sur les réseaux sociaux -et notamment Facebook- depuis qu'il a dansé pendant trois mois aux côtés de Denitsa Ikonomova, tous les samedis soirs sur TF1. Le croyant célibataire, les femmes lui envoient souvent des déclarations, souhaitant le rencontrer. Mais les hommes aussi ont pris goût à la belle chevelure bouclé du danseur et mannequin. Et leurs messages, à eux, sont beaucoup plus osés. "Il m’arrive de recevoir sur Facebook des photos de sexe de mecs, ça me fait rigoler, a confié Laurent. Mais certains poussent un peu" a-t-il dit.

Mais selon les informations de Gala, quelqu'un passerait bien sa vie dans les bras musclés de Laurent Maistret, qui est très discret lorsqu'il s'agit de vie privée. Il est d'ailleurs resté très évasif sur le sujet dans son interview pour Ici Paris. Alors, célibataire ou pas? "Disons que je ne suis pas marié. Mais je ne suis pas non plus le mec qui cherche une meuf" a-t-il rétorqué, et on n'en saura pas plus pour le moment. Seul indice, c'est bien de présence féminine qu'il a besoin. Désolé messieurs.