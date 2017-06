"Playboy": sept playmates posent en Une du magazine trente ans plus tard (photos)

"Playmate un jour, playmate toujours". Telle était la devise de Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy. Etre toujours aussi belle trente ans plus tard? C'est possible.

Candace Collins (playmate en décembre 1979), Monique St Pierre (en couverture au mois de novembre 1978), Charlotte Kemp (playmate en 1982), Renee Tenison (première playmate afro-américaine a fait la Une de novembre 1989), Lisa Matthews (star du magazine au mois d'avril 1990), Cathy St George (qui avait posé en août 1982) ou encore Kimberley Conrad Hefnet: ces sept mannequins iconiques du magazine le prouvent en posant en couverture des années plus tard. Les "Bunny" préférées des lecteurs de Playboy se sont prêtées au jeu d'un shooting photo réalisé par Ben Miller et Ryan Lowry pour rendre hommage à Hug Hefner.

Trois décennies plus tard, elles ont repris la même pause et ont revêtu la même tenue. Le résultat est bluffant. Sur le site US, les photos montrent qu'il n'y pas d'âge pour être belle et pour poser en petite tenue. En plus de l’effet "avant/après", le magazine a aussi fait un petit rappel sur la vie de chaque icône et a également parlé de leur relation avec le magazine.

We decided to re-create 7 iconic Playboy covers and here’s what happened: https://t.co/OJTuSUCaL1 pic.twitter.com/88O3db7H9z — Playboy (@Playboy) 4 juin 2017

7 mannequins Playboy reproduisent leur couverture des années 1980 du fameux magazine https://t.co/q2Af5WTn3y pic.twitter.com/LSUZZXf4xM — Tuxboard (@tuxboard) 7 juin 2017

Cooper Hefner, le fils du fondateur du magazine, a tenu à souligner que ce come-back a pour objectif de célébrer "la beauté, le sexe et la beauté du sexe" dans un contexte de très gros changement de ligne éditoriale.

Pour voir toutes les photos, les internautes peuvent se rendre sur le site du magazine.