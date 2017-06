Le chanteur Herbert Léonard hospitalisé pour une embolie pulmonaire

Le chanteur Herbert Léonard a été victime d'une détresse respiratoire il y a quelques jours, dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17. La star des années 80 a donc été transportée d'urgence à l'hôpital en Seine-et-Marne où on lui a diagnostiqué une embolie pulmonaire. Lundi 26, sa femme Cléo a tenu a informer les fans de son mari: après avoir été placé en coma artificiel pendant six jours, l'artiste était en phase de réveil.

"Herbert est toujours en Réa et maintenant en phase de réveil. Cette phase est progressive - lente - peu agréable pour lui. Donc calme, patience, décence et espoirs", a écrit Cléo sur le compte Facebook officiel de celui qui est son compagnon depuis cinquante ans. La chanteuse a aussi tenu a remercier le public pour tout le soutien apporté à son mari: "merci pour tout vos message de sympathie. Lorsqu'il aura recouvré la pleine conscience, nous lui ferons part de toutes vos manifestations. Encore quelques jours de patience!".

L'état d'Herbert Léonard n'est pas alarmant selon sa femme qui a précisé que les médecins étaient "confiants", mais son âge, 72 ans, ne lui permet pas de se rétablir aussi vite qu'il le souhaiterait. Coqueluche du public féminin dans les années 80, il est notamment connu pour sa chanson Pour le plaisir écrite par un certain Julien Lepers et disque d'or avec plus de deux millions de d'exemplaires vendus.

Une embolie pulmonaire est généralement due à un caillot de sang obstruant une artère pulmonaire, c'est donc une forme de complication de la phlébite. Cette maladie peut être mortelle: les artères pulmonaires, qui irriguent les poumons en sang, sont vitales.