Le clan Kardashian réuni pour les 10 ans de leur téléréalité (vidéo+photo)

La célébration des dix ans de Keeping Up with the Kardashians risque de faire des vagues et tout le clan fait déjà la promotion de l'épisode inédit de son émission de téléréalité qui sera diffusé dimanche 24. Déjà une décennie que Kim, Kris, Kendall, Kourtney, Kylie et Khloe crèvent le petit écran.

Toutes réunies dans une vidéo promotionnelle, les sœurs -et la mère- ont été mises en scène selon leur personnalité, après quelques images d'archives. Kris, cheffe de famille, donne des ordres à un pilote d'hélicoptère, Kourtney minaude devant un beau jeune homme. Khloé elle s'adonne à une séance de fitness tandis que sa demi-sœur Kendall est sur le plateau d'un shooting photo. Enfin, la petite dernière Kylie conduit une énorme Lamborghini.

10 years!! So excited for the new season, starting with our anniversary special this Sunday! #KeepItKardashian @KUWTK pic.twitter.com/1oLozTAgVP — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 septembre 2017

Il manque pourtant quelqu'un dans cette vidéo très travaillée: Kim. La star du programme, et de la famille, arrive à la fin du court métrage. Avec des airs de mannequin en plastique, immobile, la brune sculpturale prend son temps et se fait tailler une combinaison brillante sur mesure.

Les six femmes se retrouvent finalement toutes pour une photo de famille. La vidéo, publiée sur chacun des comptes Instagram des protagonistes mais aussi sur leur compte Twitter a cumulé plus de 16 millions de vues en moins d'une journée sur leurs réseaux sociaux.

Mais certains instagrameurs, les plus assidus, auront remarqué un invité surprise dans ce court spot. Kirby Jenner est en effet présent dans la vidéo. Ce petit moustachu qui mange, puis jette, un sandwich alors que Kendall est en shooting ne fait pourtant pas partie de la famille malgré son pseudo trompeur.

Was kinda bummed the stylist only had one pair of shiny pants for the shoot... but part of being in fashion is just rolling with the punches and making whatever they give you WORK! Also, I fell off of that box and chipped a tooth. Does anyone have a dentist reco? Mine refused to keep seeing me #DentistDrama #SorryDrLou #FollowYourDreams #fashion Une publication partagée par Kirby Jenner (@kirbyjenner) le 7 Nov. 2016 à 15h52 PST

Kirby Jenner a débuté sur Instagram comme un troll, une blague. Se présentant comme le frère spirituel de Kendall Jenner, il a longtemps publié, et continue à le faire, des montages plutôt réussi de lui et la belle accompagnés de commentaires souvent hilarants. Devant l'engouement que cette blague a sucité, Kirby est suivi par plus de 680.000 personnes, la starlette a décidé de faire une vraie séance photo avec le petit blagueur. Il semblerait qu'il ait été accepté dans la famille et sera donc certainement à l'écran dimanche 24.