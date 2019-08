Le CSA met en garde LCI pour les propos islamophobes de Zemmour (vidéo)

L'émission polémique avait eu lieu en février dernier. Le Conseil national de l'audiovisuel a mis en garde la chaîne LCI pour des propos tenus à l'antenne par Eric Zemmour qui ont jugé "islamophobes" constituant ainsi "une exhortation implicite à la discrimination" lors d'une émission consacrée à l'antisémitisme en France.

Le polémiste avait notamment estimé qu'il était nécessaire "d'endiguer une immigration de masse qui est aujourd'hui le terreau de cet antisémitisme". "On nous a expliqué que l'islam est une religion de paix et d'amour alors qu'on sait bien que cet antisémitisme-là est le produit d'une culture islamique qui vient de très loin", avait-il poursuivi.

Incitation à la haine, islamophobie et xénophobie pour le petit déjeuner de ce mardi... Zemmour accuse l'islam, l'immigration, les clandestins venus du Maroc d'être responsables de l'antisémitisme. En toute décontraction... pic.twitter.com/FgahKkpCEj — Vanneur (@Vanneur) February 19, 2019

"Le CSA a considéré, en l’espèce, que le présentateur n’avait apporté aucune contradiction ni demandé de précisions quant aux affirmations de l’invité", précise le compte-rendu du gendarme de l'audiovisuel. Et de rappeler à LCI que la chaîne doit veiller dans ses programmes "à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race du sexe, de la religion, ou de la nationalité" et "à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations".

En mai 2018, Eric Zemmour a été condamné en appel pour provocation à la haine pour d'autres propos jugés islamophobes. Il avait aussi été condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011, après avoir déclaré à la télévision que "la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait".