"Le Grand Burlesque": consternation sur la toile et dans les médias, Patrick Sébastien admet s'être "planté" avec cette émission (VIDEO)

C'était la grande première pour la nouvelle émission de Patrick Sébastien, en direct et en prime time sur le service public. Et cela risque déjà d'être la dernière. Le Grand Burlesque programme à caractère humoristique, traitant sur le ton de la franche rigolade –le "burlesque" donc– des sujets d'actualité entrecoupés de chansons humoristiques, a surtout généré le malaise et la consternation chez une partie des téléspectateurs et des médias.

#France2 a essayé de faire du hanouna c'est ça ? https://t.co/EGyi6AmXoJ — Kin K. (@Anteverce) 12 février 2017

Viens de zapper sur le #GrandBurlesque.. Zéro.. Nul.. Payé par mes impôts.. @France2tv au sommet de son art.. — Phil_deFrance#LUCIDE (@Philde_France) 11 février 2017

Outre les multiples critiques sur les réseaux sociaux oscillant le malaise face à des sketchs relativement vulgaires, et la colère que la redevance télévisuelle (qui va passer à 139 euros, pour rappel) serve à financer une telle émission, la presse a rajouté sa pierre à l'édifice.

Le quotidien Le Parisien n'y va par exemple pas de main morte contre le programme jugé comme faisant le grand chelem du mauvais goût du fait de "gags atterrants", de "journalistes décérébrés", et de "plaisanteries fines façon Salon de l'Agriculture". Ce dernier qui ouvre ses portes le 25 février appréciera la comparaison.

Il est vrai qu'entre un Patrick Sébastien grimé (avec un certain réalisme d'ailleurs) en Donald Trump, racontant des blagues d'un goût particulier et recevant à chaque chute une tarte à la crème de la part "d'un Mexicain" (qui s'exclame "Aïe caramba!"), et d'innombrables plaisanterie en-dessous de la ceinture, le contenu était plus que discutable. Et ce sera finalement Patrick Sébastien lui-même qui l'admettra sur Twitter, ce dimanche 12, moins de 24 heures après la diffusion du programme son échec. "Je me suis planté" déclare l'animateur, dans une confession qui laisse déjà penser qu'une nouvelle diffusion de l'émission –a fortiori sur ce créneau horaire– relève de l'improbable.

J'ai essayé , je me suis planté. Je suis le seul responsable. Je m'associe a la jouissance de ceux qui ne m'aiment pas (1/2) — Patrick Sébastien (@PatSebastien) 12 février 2017

et je m'excuse profondément auprès de ceux qui m'aiment bien. Patrick Sébastien (2/2) — Patrick Sébastien (@PatSebastien) 12 février 2017