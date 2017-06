Le journaliste de Quotidien Hugo Clément pose pour une marque de chemise et est rappelé à l'ordre par la production (photo)

La production de Quotidien n'a guère goûté à la performance de mannequin de son journaliste. Mercredi 28, pour le lancement des soldes, le journaliste de l'émission de la chaîne TMC Hugo Clément apparaissait sur le site de la marque de vêtements Hast, tout comme le comédien et humoriste Frédéric Chau.

"Dans un Paris encore endormi, le journaliste Hugo Clément apparaît à la fois élégant et décontracté, sans pose ni artifice", pouvait-on lire sur le site de la marque, avant que les photos ne disparaissent mystérieusement. En effet, ce qui peut sembler anodin n'a "pas du tout été apprécié" par Bangumi, société productrice du talk-show de Yann Barthès comme le révèle le site Arrêt sur images. Elle a donc demandé à la marque de ne plus faire apparaître le visage de son journaliste.

Soldes d'été : Hugo Clément (Quotidien) égérie d'une marque de chemises https://t.co/zfBywDhtLy pic.twitter.com/LJVOoSL8kc — Arrêt sur Images (@arretsurimages) 28 juin 2017

Les photos ont donc été recadrées pour qu’on ne voie plus le visage du jeune homme de 27 ans et les textes ont été modifiés.

Samy Ziani, co-fondateur de la marque, interviewé par Arrêt sur Images, confirme: "Hugo Clément avait gentiment accepté (de faire la séance photo, NDLR), mais ensuite sa production lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il apparaisse, parce que ça les gênait. Il avait accepté sans demander à son employeur". et d'ajoutrer: "Hugo n’a pas été rémunéré pour ce shooting". Du côté de la société de production, les sollicitations du média n'ont pas trouvé de réponse. Le jeunes journaliste, pourtant très actif sur les réseaux sociaux, n'a pas souhaité non plus commenter les révélations d'Arrêt sur images.