Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, juge ses enfants trop "brillants" pour l'apprentissage, tout en le défendant (vidéo)

Il était venu défendre la filière de l'apprentissage en France, pas sûr que c'est ce dont on se souviendra de cette interview. Le PDG de Veolia Antoine Frérot, était l'invité de France Inter ce mercredi 30 au matin.

Interrogé par Léa Salamé, Antoine Frérot s'est pris les pieds dans le tapis dès le début de l'échange. "Est-ce que vous avez poussé l’un de vos enfants à être apprenti?", a demandé la journaliste au dirigeant, alors qu'une réforme de l'apprentissage est en cours de préparation par le gouvernement. Réponse de l'intéressé: "Non, je ne l'ai pas fait parce qu'étant brillants à l'école et l'un voulant être médecin, l'autre... peut-être le dernier le sera d'ailleurs, apprenti, mais en études supérieures. Mais le problème ne s'est pas posé".

Mesdames et messieurs, Antoine Frérot, PDG de Veolia, en train de férocement défendre l'apprentissage. pic.twitter.com/ZpDNqEeCeU — Jean-Claude Bidon (@JC_Bidon) 30 août 2017

Tant bien que mal, le dirigeant a tenté de préciser sa pensée en expliquant que chez Veolia "depuis dix ans, plus de 70% des recrutements sont faits par l’apprentissage. Pour tous les types de population, je peux témoigner que l’apprentissage, ça marche". Et d'ajouter: "Or, ce qu’on constate, c’est qu’en France, l’apprentissage stagne. (…) L’apprentissage a mauvaise presse dans notre pays, il est considéré comme une voie de garage".

Toutefois, le mal était fait et les réseaux sociaux ont bruissé de l'ire de nombreux apprentis qui ont tenu à faire remarquer au PDG que leur filière n'était pas réservée aux élèves en difficultés.

Monsieur Antoine Frérot j'effectue ma 5ème année d'alternance et cela ne m'empêche pas de rentrer en Master. Vos déclarations sont une honte — valentin marsal (@marsal_valentin) 30 août 2017

Selon le PDG de Veolia, je ne suis pas "brillant" car j'ai fait un apprentissage en fiscalité, malgré un Bac +5 et un futur diplôme d'avocat — Franck G. (@Fraanck_G) 30 août 2017

Même Valérie Trierweiler y a été de son commentaire.

Sachez Mr Frérot @veolia que, comme des milliers de parents, je suis extrêmement fière que mon fils @trierweiler3 soit apprenti et brillant. https://t.co/EPSyBgJoBA — Valerie Trierweiler (@valtrier) 30 août 2017

Face à la polémique montante, Antoine Frérot a décidé de réagir par voie de communiqué comme le souligne Marianne. "Certains de mes propos tenus ce matin sur France Inter ont pu choquer et je le regrette", explique le PDG. Avant d'assurer: "J’ai pour tous ceux qui ont choisi l’apprentissage un profond respect et je considère que c’est une voie d’excellence pour la jeunesse. Malheureusement, aujourd’hui, elle n’est pas considérée ni vécue comme telle. Je le déplore. Et c’est ce qu’il faut faire évoluer (…) Ma conviction profonde est que l’apprentissage est une chance pour les entreprises et pour la jeunesse quel que soit son niveau de diplôme".