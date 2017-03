"Le Plateau télé de Catherine et Liliane": le spectacle d'Alex Lutz et Bruno Sanches retransmis ce mercredi soir sur Canal+

Les deux secrétaires Catherine et Liliane feront leur show ce mercredi 29 sur Canal+. Le spectacle Le plateau télé de Catherine et Liliane, filmé en février dernier à la salle Pleyel à Paris, sera diffusé à 21h en prime-time.

Les téléspectateurs pourront ainsi voir Alex Lutz et Bruno Sanches se produire dans les vêtements féminins et très voyants des deux secrétaires qu'ils incarnent dans Le Petit Journal de Canal+ depuis 2012. Sur scène, les deux dames feront ce pourquoi elles sont appréciées. Comme toujours, elles commenteront de façon humoristique l'actualité et leur quotidien. "L'exercice sur scène nous a vraiment branché! C'est Catherine et Liliane au supermarché, au cours de zumba, dans la vie de tous les jours...", a expliqué Alex Lutz à France bleu Alsace.

Ce spectacle sera l'occasion de connaître un peu mieux l'histoire de Catherine et Liliane, leur rencontre et leurs souvenirs audiovisuels, dans un format qui va plus loin que les sketchs très courts des deux personnages, habituellement transmis à la télévision en clair. "On savait qu’on décevrait si on reproduisait, bon an mal an, avec juste un peu plus de minutage, ce que les gens connaissent déjà. Ce n’était pas intéressant. Il ne s’agissait pas de faire un remix live de ce qu’ils voient tous les jours", a expliqué Alex Lutz dans Le Figaro.

"On aime profondément le théâtre. C’est un exercice tellement spontané. Puis on en vient. Le rapport au public est tellement honnête. Je crois qu’on avait besoin de ça", a indiqué Bruno Sanches au même média. Avant que son partenaire de jeu ne poursuive: "c’était plaisant de découvrir Catherine et Liliane dans d’autres activités tout en les reconnaissant immédiatement. Et, parfois, il y a une petite surprise, car on prend un peu plus de temps. À un moment donné, elles se livrent l’une à l’autre. C’est un moment suspendu, ça sourit, plus que cela hurle de rire".