"Le prime à Capu": malgré une entrée ratée, Capucine Anav s'en sort bien pour son premier direct (VIDEO)

La soirée du vendredi 10 était consacrée aux malaises télés de l'histoire sur C8. Et comme pour cadrer avec le thème, le prime a commencé par un de ces malaises. Capucine Anav présentait pour la première fois une émission en direct sobrement intitulée Le Prime à Capu. Une récompense qu'elle avait obtenue non sans effort face à son collègue et ami Matthieu Delormeau.

La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste enchaînait son émission tout de suite après celle de Cyril Hanouna. Elle avait préparé une entrée digne des grands shows américains: danseuses, chorégraphie et tenue sexy à la clé. Mais pressée par l'animateur phare de C8, elle a loupé ce moment à cause d'un terrible accident de micro. Les aléas du direct. A moins que ce "happening" (un sketch) n'ait été orchestré volontairement pour lancer ce grand prime qui revisitait donc les plus grands malaises jamais vécus à la télévision française. Que ce soit le cas ou non, Capucine Anav a poursuivi son émission avec le sourire, en grande professionnelle.

Ce samedi 11 au matin, les audiences ont reflété les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Cyril Hanouna avait évoqué vendredi dans TPMP que ce prime serait une réussite avec environ 700.000 téléspectateurs. Capucine Anav n'est pas tombée très loin avec 689.000 fidèles. Ce qui valait bien un message de félicitations, très chaleureux, d'un ami chroniqueur: Christophe Carrière. "Ce n'est pas que beau la naissance d'une animatrice, c'est prometteur aussi. Bravo!" a-t-il ainsi écrit ce matin sur Twitter.

689000 téléspectateurs pour #LePrimeaCapu ! C pas que beau la naissance d'une animatrice, c prometteur aussi! Bravo @CapucineAnav ! Bon we! — Christophe Carrière (@ch_carriere) 11 mars 2017

Cyril Hanouna a également félicité sa protégée, même si Le Prime à Capu n'a été que la troisième audience TNT de la soirée, W9 et NT1 lui passant devant avec Enquête d'action et une rediffusion de Joséphine ange gardien.

680000 tels pour @CapucineAnav c est génial! Ét merci pour @tpmp 1er talk éncore une fois grâce à vous — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 11 mars 2017

Côté contenu, sur Twitter, plusieurs internautes ont avoué s'être lassés très rapidement, expliquant que tout était du "déjà vu". Mais beaucoup ont apprécié le punch et le sourire de la jeune femme, trouvant que pour un début, elle avait plutôt assuré. La réussite était donc au rendez-vous pour l'ex-petite amie de Louis Sarkozy, même s'il y a encore du travail pour convaincre plus de monde.

(Voir ci-dessous les premières minutes de l'émission avec l'entrée ratée de Capucine Anav)