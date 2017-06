Le rappeur Prodigy, du groupe Mobb Deep, est mort à 42 ans

"C'est avec une extrême tristesse et incrédulité que nous confirmons la mort de notre cher ami Albert Johnson, mieux connu par des millions de fans comme Prodigy du légendaire duo de rap new-yorkais Mobb Deep", a déclaré un agent du groupe dans un communiqué mardi 20, précisant que la cause du décès n'avait pas encore été établie.

Né en 1974 dans l'Etat de New York, Prodigy alias Albert Johnson a créé à la fin des années 80, avec son ami d'enfance Havoc, le duo Mobb Deep. Dès les années 90, le groupe a fait un tabac avec son album The Infamous et particulièrement le titre Shook Ones, dont l'instrumental, reprise par des centaines de rappeurs, a fait le tour du monde en quelques années. Le duo a aussi été l'auteur de titre mythique tel que Hell on Earth.

Respecté au sein de l'univers musical américain, il a été salué par de nombreux artistes comme Lil Wayne, Nicki Minaj, Mac Miller ou encore Nas. Tous lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

QB RIP King P. Prodigy 4 Ever Une publication partagée par Nasir Jones (@nas) le 20 Juin 2017 à 10h33 PDT

Don't want to believe he's gone. Omg. RIP @prodigymobbdeep #QueensFinest Une publication partagée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le 20 Juin 2017 à 11h10 PDT

L'état de santé du rappeur qui souffrait d'un maladie génétique, la drépanocytose, s'est dégradé samedi dernier après un concert à Las Vegas, dans le Nevada. La maladie dont souffrait Prodigy s'est empirée à cause de la déshydratation, due aux fortes températures, qui a affaibli son système immunitaire. "À la sortie du concert, Prodigy a dit au revoir à Ice-T (également présent à Las Vegas pour des concerts, ndlr) et s'est rendu à son hôtel pour se reposer. Son état a empiré. Son agent nous dit qu'il a été hospitalisé peu de temps après ça", précise le magazine TMZ.