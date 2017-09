Le site YouTube-MP3 est en passe de fermer

Le site Torrent Freak a révélé lundi 4 que le site YouTube-MP3 allait très prochainement fermer ses portes, sans pour autant préciser la date de la fermeture définitive. Le site, "l'un des plus visités", permettait très simplement de convertir une vidéo hébergée par le site américain en piste audio.

Une solution utilisée par de très nombreux internautes puisqu'elle était gratuite, bien qu'illégale. Depuis un an, le site menait un combat contre la RIAA, l'association interprofessionnelle américaine défendant les intérêts de l'industrie du disque. YouTube-MP3 et la RIAA ont finalement passé un accord: le propriétaire du site incriminé, Philip Matesanz, va donc devoir verser une compensation financière à l'organisation et ne pourra plus travailler pour aucun site de "stream ripping" ou pour toute autre activité concernant la violation de copyright.

Depuis quelques semaines déjà, le site YouTube-MP3 ne permettait plus de convertir des vidéos. En effet, si le site est encore ce mardi 5 toujours accessible, un message indique qu'une "opération de maintenance est en cours". Une "opération" qui devrait durer indéfiniment, jusqu'à ce que le site ferme définitivement. Le jugement et l'injonction n'ont pas encore été signés mais rien ne semble pouvoir arrêter la fermeture du site aux millions de vues quotidiennes.

La RIAA a donc eu raison du site. Cependant beaucoup d'autres sont encore disponibles et les adeptes de "stream ripping" ne devraient pas avoir trop de mal à trouver une alternative, bien que la pratique soit totalement illégale.